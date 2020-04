Bar, ristoranti e pasticcerie riaperti da oggi in Calabria con ordinanza regionale. Arriverá la diffida del Governo? (Di giovedì 30 aprile 2020) La Calabria anticipa i tempi imposti dal DPCM del 26 aprile e da oggi in tutta la Regione potranno riaprire i battenti le seguità attività: bar, ristoranti, pasticcerie, pizzerie, agriturismo con tavoli all’aperto. Da giovedì 30 aprile saracinesche di nuovo alzate ma sarà battaglia perché la Governatrice Jole Santelli è andata contro quanto prevede il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, il quale prevede che bar e ristoranti non possono riaprire prima di lunedì 1° giugno. L’ordinanza, pubblicata poco prima delle ore 22.00 di ieri sera, ha colto di sorpresa un po’ tutti anche perché la Governatrice fino a un paio di giorni fa minacciava di blindare i confini della sua Regione per fronteggiare la pandemia e ora ha concesso una riapertura parziale. Il Governo ha già annunciato ... Leggi su oasport Fase 2 - è scontro regioni-governo : oggi la Calabria riapre bar e ristoranti (all'aperto)

Calabria anticipa fase 2 : riaperti bar e ristoranti/ Pronta la diffida del governo

Coronavirus - la Calabria anticipa tutti : bar e ristoranti aperti con tavoli all’esterno (Di giovedì 30 aprile 2020) Laanticipa i tempi imposti dal DPCM del 26 aprile e dain tutta la Regione potranno riaprire i battenti le seguità attività: bar,, pizzerie, agriturismo con tavoli all’aperto. Da giovedì 30 aprile saracinesche di nuovo alzate ma sarà battaglia perché la Governatrice Jole Santelli è andata contro quanto prevede il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, il quale prevede che bar enon possono riaprire prima di lunedì 1° giugno. L’, pubblicata poco prima delle ore 22.00 di ieri sera, ha colto di sorpresa un po’ tutti anche perché la Governatrice fino a un paio di giorni fa minacciava di blindare i confini della sua Regione per fronteggiare la pandemia e ora ha concesso una riapertura parziale. Il Governo ha già annunciato ...

stanzaselvaggia : Oggi in Calabria è successo di tutto. La Santelli sfida Conte e riapre ristoranti e negozi, il sito della regione… - lucianonobili : Le scuole e i centri estivi non si possono riaprire, rischio assembramento. Le messe non si possono celebrare, risc… - rtl1025 : ?? Da domani in #Calabria sarà 'consentita la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agri… - AngyLuise : RT @VivianaP1511: Da Milano a Bari i proprietari di negozi, bar e ristoranti consegnano le chiavi dei locali ai sindaci. Una protesta e una… - Polisemooo : RT @repubblica: Coronavirus, in Calabria riprendono da domani bar e ristoranti all'aperto -