Autogrill | depositate liste per nomina CdA

(Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) –fa sapere che sono statele seguenti duedi candidati alla carica di consigliere di amministrazione con riferimento all’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il 21 maggio 2020 (unica convocazione) per deliberare – tra l’altro – sulladel Consiglio di Amministrazione della società. Lista n. 1, presentata da Schematrentaquattro, che detiene una partecipazione pari al 50,1% del capitale sociale di(n. 127.454.400 azioni); lista n. 2, presentata da un raggruppamento di società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali, la cui partecipazione complessiva è pari al 2,81% del capitale sociale di(n. 7.157.001 azioni). (Foto: © ricochet64 / 123RF)

