Ascolti TV primetime | mercoledì 29 aprile 2020 | Tu Si Que Vales al 18 5% | Meraviglie-La

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 30 aprile 2020) Glitvdi ieri, mercoledì 29, hanno visto la vittoria dello show, in onda su Canale 5, “Tu Si Que” che ha ottenuto il 18.5% di share. “-La Penisola dei tesori”, in onda su Raiuno, ha guadagnato il 12.4% di share. Ecco, per voi, glitvdi ieri, registrati sui principali canali nazionali. Su Rai1– La Penisola dei Tesori ha conquistato 3.201.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale 5 Tu si queha raccolto davanti al video 3.838.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Rai2 La Compagnia del Cigno ha interessato 854.000 spettatori pari al 3.3% di share. Su Italia 1 E.T. – L’Extraterrestre ha catturato l’attenzione di 1.552.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.083.000 spettatori pari ad uno share ...