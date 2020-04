Alberto Matano mette a tacere chi parla di pessimi rapporti con Lorella Cuccarini a La vita in diretta (Di giovedì 30 aprile 2020) Qualcuno ha insinuato che Lorella Cuccarini e Alberto Matano non abbiano il bel rapporto che mostrano davanti alle telecamere de La vita in diretta e che addirittura lei sarebbe in procinto di lasciare il programma. Difficile crederci ma ancora più complicato pensare che una professionista come la Cuccarini abbandoni un lavoro. Dopo l’indiscrezione lanciata da La Repubblica oggi Matano ha smentito in diretta ringraziando la sua partner, definendola straordinaria anche in tempi non facili come questo. Matano e Cuccarini hanno preso il posto di Caterina Balivo e il suo Vieni da me, ad alcuni sono piaciuti e ad altri meno, puntata dopo puntata hanno dato forma a un nuovo modo di condurre e intrattenere aggiungendo un’informazione ogni tanto da sistemare, per il resto sono sempre apparsi affiatati. COSA C’E’ DI VERO DIETRO I PETTEGOLEZZI SUI CONDUTTORI ... Leggi su ultimenotizieflash Alberto Matano Lorella Cuccarini - rivelazione : “Sono tutti felici perchè…”

Alberto Matano e Lorella Cuccarini - dopo la voce-bomba parla lui. Costretto a farlo in diretta

La vita in diretta - Alberto Matano smentisce : "Tutto ok con Lorella Cuccarini". Eppure... (Di giovedì 30 aprile 2020) Qualcuno ha insinuato chenon abbiano il bel rapporto che mostrano davanti alle telecamere de La vita in diretta e che addirittura lei sarebbe in procinto di lasciare il programma. Difficile crederci ma ancora più complicato pensare che una professionista come laabbandoni un lavoro. Dopo l’indiscrezione lanciata da La Repubblica oggiha smentito in diretta ringraziando la sua partner, definendola straordinaria anche in tempi non facili come questo.hanno preso il posto di Caterina Balivo e il suo Vieni da me, ad alcuni sono piaciuti e ad altri meno, puntata dopo puntata hanno dato forma a un nuovo modo di condurre e intrattenere aggiungendo un’informazione ogni tanto da sistemare, per il resto sono sempre apparsi affiatati. COSA C’E’ DI VERO DIETRO I PETTEGOLEZZI SUI CONDUTTORI ...

bnotizie : Alberto Matano smentisce in diretta problemi con Lorella: `Straordinaria` - Noovyis : (Alberto Matano e Lorella Cuccarini, dopo la voce-bomba parla lui. Costretto a farlo in diretta) Playhitmusic -… - zazoomblog : Alberto Matano Lorella Cuccarini rivelazione: “Sono tutti felici perchè…” - #Alberto #Matano #Lorella #Cuccarini - MaurizioAlbiati : A la #vitaindiretta le belle parole di #Matano nei confronti della nostra @LCuccarini ?? bravo Alberto,tientela str… - ClarabellaBest : RT @bubinoblog: Alberto Matano annuncia il ritorno di Caterina Balivo per lunedì alle 14 con #VienidaMe (domani speciale delle Teche) e met… -