Serie A, i club chiedono un incontro con il premier Conte: in ballo c’è la ripresa della stagione (Di mercoledì 29 aprile 2020) E’ sempre più scontro sulla ripresa del campionato di Serie A. Il rapporto tra il ministro dello Sport Spadafora e la Lega è sempre più ai minimi storici, con il primo che tiene sempre più i piedi per terra sul ritorno in campo mentre per il futuro del calcio sembra indispensabile il ritorno nel rettangolo di gioco per evitare grossi danni dal punto di vista economico. Alcuni calciatori hanno preso posizione, parlando di situazione discriminante in relazione al decreto del Governo che non ha permesso la ripresa degli allenamenti presso i centri sportivi delle squadre. In mattinata Gabriele Gravina ha provato a ricucire lo strappo, ma Spadafora è rimasto infastidito dal comportamento di alcuni presidenti. Si proverà in ogni modo a concludere i campionati, principalmente con una stagione da completare in modo regolare, oppure in ultima ... Leggi su calcioweb.eu Serie C - i medici dei club bocciano il protocollo FIGC

Tare ha ragione : i club di Serie A devono prendere una posizione

