La Compagnia del Cigno di Ivan Cotroneo da stasera in replica in prima serata su Rai2 (Di mercoledì 29 aprile 2020) Le repliche della prima stagione de La Compagnia del Cigno approdano su Rai2 dal 29 aprile in prima serata. Da stasera, mercoledì 29 aprile, andranno in onda in prima serata su Rai2 per 6 serate le puntate della prima stagione de La Compagnia del Cigno, la serie incentrata sulle vite di sette adolescenti molto diversi fra loro per estrazione, temperamento, forze e debolezze che frequentano il Conservatorio di Milano. Ognuno ha un talento e un sogno, e lo insegue con tutte le sue forze. Tra le lezioni con il severo professor Marioni e le vicende famigliari, la serie sviluppa un racconto epico, sfolgorante, commovente, divertente sulla storia della musica, sulla salvezza che deriva dall'arte, sul talento, sull'impegno, sull'amicizia, sui ... Leggi su movieplayer La Compagnia del Cigno - su Raidue le repliche della fiction musical di Cotroneo

La Compagnia del Cigno/ Anticipazioni 29 aprile : il dramma del giovane Matteo

