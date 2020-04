Francia, riapertura a zone e 700mila test a settimana (Di mercoledì 29 aprile 2020) Francesco De Remigis Dall'11 maggio ci saranno aree verdi o rosse in base al rischio. Obbligo di mascherina nei negozi «È il momento di dire alla Francia come la nostra vita riprenderà». Tocca al premier Edouard Philippe presentarsi in Parlamento a spiegare che dall'11 maggio riapriranno i negozi; tutti, non solo quelli legati ai beni essenziali. E progressivamente anche le scuole come già annunciato da Emmanuel Macron nel discorso di Pasquetta. Philippe lo fa chiedendo un voto ai deputati sulla «strategia» del governo, che programma la ripartenza liberando anzitutto i cittadini dai lacciuoli dell'autocertificazione: «Non servirà più per muoversi fino a 100 chilometri». Serrati teatri e cinema almeno fino al 2 giugno, la decisione sulle riaperture di bar e ristoranti arriverà a fine maggio. Troppo ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - Francia fa marcia indietro sulla riapertura delle scuole

Coronavirus. Sì alla riapertura dei negozi e di alcune scuole - ma stop al calcio e niente messe : la Francia verso la Fase 2

Coronavirus Francia - slitta la riapertura dei licei. Il premier Philippe : «Il calcio non riprenderà» (Di mercoledì 29 aprile 2020) Francesco De Remigis Dall'11 maggio ci saranno aree verdi o rosse in base al rischio. Obbligo di mascherina nei negozi «È il momento di dire allacome la nostra vita riprenderà». Tocca al premier Edouard Philippe presentarsi in Parlamento a spiegare che dall'11 maggio riapriranno i negozi; tutti, non solo quelli legati ai beni essenziali. E progressivamente anche le scuole come già annunciato da Emmanuel Macron nel discorso di Pasquetta. Philippe lo fa chiedendo un voto ai deputati sulla «strategia» del governo, che programma la ripartenza liberando anzitutto i cittadini dai lacciuoli dell'autocertificazione: «Non servirà più per muoversi fino a 100 chilometri». Serrati teatri e cinema almeno fino al 2 giugno, la decisione sulle riaperture di bar e ristoranti arriverà a fine maggio. Troppo ...

Agenzia_Ansa : #Francia prudente su #Fase 2. Premier #Philippe: 'Riapertura condizionata dai dati. Le scuole riaprono dall'11 mag… - giornalettismo : Nel corso di @PiazzapulitaLA7, Matteo #Renzi aveva parlato più volte di riapertura. Il dottor #Galli spiega perché… - CampaniniFabio : RT @federdaniele: RIAPERTURA e TERRITORI: 1. Francia: ogni giorno verrà resa pubblica mappa dei dipartimenti (96), colorati in base sinte… - EternoRN93 : RT @federdaniele: RIAPERTURA e TERRITORI: 1. Francia: ogni giorno verrà resa pubblica mappa dei dipartimenti (96), colorati in base sinte… - Morganaas100 : RT @5_bepi: In Gran Bretagna impennata di decessi +586;in Germania impennata di contagi; la Francia frena con la riapertura e loro due grid… -