Fase 2 | presidio fisso Lega a Camera e Senato | Salvini | Finché non arrivano

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Matteoannuncia che lamanterrà un, giorno e notte, allae alcome forma di protesta contro il governo sulla gestione di questadell’emergenza coronavirus. Secondo il leader del Carroccio, il paese non può rimanere ulteriormente imbrigliato e l’esecutivo deve dare risposte chiare e celeri sulla ripartenza e sulle misure economiche che intende attuare per contrastare la crisi.Quando mancano pochi giorni all’avvio della2, giudicata troppo prudente dallaa "La vita in diretta" spiega che i suoi "saranno a oltranza in Parlamento, giorno e notte, fino a che non si daranno risposte certe".Una nota del partito rilancia: "Restiamo a oltranza in Parlamento, che è il nostro luogo di lavoro,; non ci saranno risposte per tutti i cittadini. Madri, padri, imprenditori, ...