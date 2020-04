Fase 2, nuovo esodo verso il Sud dal 4 maggio: già quasi tutto esaurito su treni e aerei (Di mercoledì 29 aprile 2020) L’inizio della “Fase 2” il prossimo 4 maggio potrebbe portare a un nuovo esodo dal Nord al Sud tra chi non è riuscito o non ha voluto fare ritorno al proprio indirizzo di residenza nella Fase più critica dell’emergenza Coronavirus: come riporta Il Mattino sono già quasi tutti pieni i treni in partenza da Milano e diretti a Napoli all’inizio di maggio. tutto esaurito anche per i voli Alitalia Milano-Napoli previsti dal 4 maggio e per i giorni successivi. trenitalia, intanto, ha già annunciato che il prossimo 4 maggio la tratta Milano-Napoli sarà coperta da due Frecce in più. “Le nuove corse”, si legge nel comunicato, “sono state aggiunte in vista della riapertura, da lunedì 4 maggio, di alcune attività lavorative previste dall’ultimo decreto del governo”. Il rischio ... Leggi su tpi Fase 2 - previsto nuovo esodo verso Sud. “Tutto esaurito su treni - aerei e bus”

Coronavirus - fase 2 e incubo di un nuovo esodo da Milano verso il Sud : treni - bus e aerei presi d’assalto

