Coronavirus | Gelmini | ‘dl aprile diventa maggio | italiani non possono più aspettare’**

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “E così il decretofatalmente il decreto. Ormai i ritardi, i rinvii e le lungaggini di questo governo non fanno più notizia. Peccato che famiglie, imprese, partite Iva e professionisti non possano più aspettare. Sveglia”. Lo scrive su Twitter Mariastella, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. L'articolo, ‘dlnonpiù aspettare’** proviene da Ildenaro.it.

Agenparl : CORONAVIRUS: GELMINI, BENE RIPENSAMENTO PD E IV SU DPCM, ORA PASSARE AI FATTI - - TV7Benevento : Coronavirus: Gelmini, 'sbagliato bonus 800 euro su redditi 2018'... - TV7Benevento : Coronavirus: Gelmini, 'fase 2 con confusione e sciocche diseguaglianze'... - TV7Benevento : Coronavirus: Gelmini, 'su App Immuni serve legge'... -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Gelmini

Il diritto allo studio non può lasciare nessuno escluso: per questo bisogna valutare il rientro in presenza, già nel corso di quest’anno scolastico, quindi a maggio, degli alunni che non sono raggiunt ...Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, si dice contraria la bonus erogato sulla base dei redditi dichiarati nel 2019, come dovrebbe essere previsto nel Dl di aprile.