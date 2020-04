Chi l’ha visto, puntata 29 Aprile 2020: dalla Sciarelli la storia della prof. Luciana (Di mercoledì 29 aprile 2020) La storia della professoressa Luciana sarà tra i temi protagonisti di “Chi l’ha visto?” su Rai3 quest’oggi 29 Aprile 2020 come sempre in prima serata. Non ci sono dubbi circa il fatto che l’emergenza coronavirus sarà uno dei piatti forti circa le tematiche trattate nella trasmissione di Federica Sciarelli. A pochi passi dalla Fase 2, tra molte contestazioni e dubbi e paure di una seconda ondata di contagio, tante sono le domande aperte. Chi l’ha visto, puntata 29 Aprile 2020: professoressa Luciana a e news coronavirus Che fine ha fatto la borsa di Luciana, la giovane insegnante di lingue scomparsa da casa a Roma e ritrovata morta 15 giorni dopo nelle acque del Tevere? La sua macchina era in sosta lì vicino. Ma come è morta la ragazza? E quanto, appunto, alla sua borsa l’ha presa qualcuno o ... Leggi su italiasera Antonella Clerici in lacrime : una vecchia foto l’ha fatta piangere

Chi L’ha Visto? Federica Sciarelli ammette : “Ogni volta è un incubo”

