Bonus 600 euro autonomi: soldi non ancora arrivati. Cosa fare? (Di mercoledì 29 aprile 2020) I primi di aprile quasi 4 milioni di lavoratori autonomi hanno fatto domanda per ricevere il Bonus di 600 euro che garantiva una sussistenza per questo periodo difficile da affrontare con tante spese ma senza lavoro. Il Bonus è stato richiesto dopo le prime settimane di lockdown dell’Italia quando il nostro paese fermo a causa del coronavirus, faceva i conti con la dura realtà. Le domande sono state fatte quasi tutte nella prima settimana di aprile e il Governo aveva promesso che i 600 euro di Bonus sarebbero arrivati entro il 15 aprile 2020 sui conti correnti di tutti i richiedenti. Oggi, 29 aprile 2020, sono ancora migliaia le persone che sono rimaste fuori dal Bonus e non hanno ricevuto ancora le 600 euro, pur risultando a tutti gli effetti idonee. Bonus 600 euro INPS autonomi NON ancora ARRIVATO: soldi FINITI? Proprio queste persone quindi si chiedono: ... Leggi su ultimenotizieflash Bonus 600 euro Inps : respinte 400 mila domande - ecco le motivazioni

Riceve per errore i 600 euro di bonus : con quei soldi compra mascherine per chi ne ha bisogno

