Barbara D’Urso e la sfida con Rai1 | Matano e Cuccarini si fermano

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Lorellasicon La Vita in Diretta:D’Urso in onda il 1°Maggio Venerdì 1 maggio La Vita in Diretta non va in onda. A confermare lo stop dello storico contenitore del pomeriggio diè stata la stessa padrona di casa Lorellaal termine della scorsa puntata. La Vita in Diretta non ci sarà nel giorno della Festa dei Lavoratori e al suo posto saranno trasmessi altri programmi.D’Urso, invece, andrà in onda regolarmente come già fatto lo scorso 25 aprile e non avrà come concorrenza diretta Lorellae Alberto. Il palinsesto di Canale 5 non subirà stravolgimenti il 1° Maggio se non per il fatto che Uomini e Donne sarà sostituito da Inga Lindstrom – Screzi d’Amore (la trasmissione di Maria De Filippi tornerà in onda lunedì 4 ...