“Avevo un' offerta dall' Inter” Suso pentito per la scelta di mercato | che

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Al Milan c'era troppa confusione. È questo il concetto espresso da, che non risparmia parole dure per il suo ex club, che in realtà è ancora proprietario del suo cartellino, essendo stato girato al Siviglia soltanto in prestito. “La situazione non era bella - ha dichiarato lo spagnolo - c'era confusione. Abbiamo cambiato tanti allenatori, dirigenti e anche la proprietà. Ho avuto la possibilità di venire al Siviglia e l'ho sfruttata”.ha inoltre ammesso di essere stato vicino a lasciare il Milan in più di una occasione in passato: “Mi cercò l'Inter ma rifiutai, ero legato ai rossoneri. Mi sono visto con la Fiorentina la scorsa estate, abbiamo fatto una riunione e per rispetto ho ascoltato la loro proposta, ma sapevo che non era una possibilità per me”.