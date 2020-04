Zayn Malik diventerà padre, Gigi Hadid è incinta (Di martedì 28 aprile 2020) Dopo Louis Tomlinson e Liam Payne, un’altro membro degli One Direction diventerà padre, si tratta di Zayn Malik. Poco fa TMZ ha dato in esclusiva la notizia della gravidanza di Gigi Hadid. “Gigi Hadid è incinta, e il futuro padre è il suo fidanzato, Zayn Malik. Fonti interne alla loro famiglia ci hanno detto che Gigi è incinta di 4 mesi. Sembra che i due non conoscano ancora il sess0 del bambino. Entrambe le loro famiglie sono al settimo cielo. I due sono tornati insieme a dicembre e da allora tutto va a meraviglia in questa coppia. Loro stanno affrontando la quarantena in Pennsylvania nella fattoria della famiglia Hadid”. Secondo il famoso portare americano molto presto Zayn Malik e Gigi Hadid daranno la lieta notizia dai loro profili ufficiali. Una cosa è certa, con due genitori così non potrà che venire al mondo un/a ... Leggi su bitchyf Gigi Hadid - l’amore con Zayn Malik continua (anche in quarantena)

Zayn Malik costretto ad entrare negli One Direction : la confessione di Liam (Di martedì 28 aprile 2020) Dopo Louis Tomlinson e Liam Payne, un’altro membro degli One Direction diventerà, si tratta di. Poco fa TMZ ha dato in esclusiva la notizia della gravidanza di. “, e il futuroè il suo fidanzato,. Fonti interne alla loro famiglia ci hanno detto chedi 4 mesi. Sembra che i due non conoscano ancora il sess0 del bambino. Entrambe le loro famiglie sono al settimo cielo. I due sono tornati insieme a dicembre e da allora tutto va a meraviglia in questa coppia. Loro stanno affrontando la quarantena in Pennsylvania nella fattoria della famiglia”. Secondo il famoso portare americano molto prestodaranno la lieta notizia dai loro profili ufficiali. Una cosa è certa, con due genitori così non potrà che venire al mondo un/a ...

