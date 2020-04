(Di martedì 28 aprile 2020) Roma, 28 apr. (Adnkronos) – Ci sono delle “incertezze sul valore dell’efficacia dell’uso diper la popolazione generale dovute a una limitata evidenza scientifica, sebbene le stesse siano ampiamente consigliate”. E’ quanto scrive iltecnico scientifico in un lungo, correlato di grafici e proiezioni, in cui si valuta l’uscita dal lockdown. L'articolodamasuproviene da Ildenaro.it.

reportrai3 : Tra i più attivi sul fronte della disinformazione online, c’è il movimento neofascista di Forza Nuova, secondo cui… - reportrai3 : Il video di #TgRLeonardo su un coronavirus creato da ricercatori cinesi: abbiamo trovato la donna che, per prima, l… - reportrai3 : #Report ha trovato chi per prima ha diffuso il video, diventato virale, di #TgRLeonardo su un coronavirus creato da… - TV7Benevento : **Coronavirus: report Comitato, mascherine da indossare ma dubbi su efficacia**... - _Alessandria_ : RT @AlfioKrancic: Ora su Report servizio sulle FakeNews partendo dal celebre video di Tg Leonardo del 2015 sul coronavirus.Rintracciata la… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus report

Il Sannio Quotidiano

Numeri più alti anche ad Imperia (da 51 a 116), Sanremo (da 73 a 111) e Taggia (da 20 a 39). In percentuale, rilevante crescita a Santo Stefano al Mare (da 2 a 8), quattro volte di più “La consapevole ...La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il numero dei decessi ufficiali per Covid-19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei contegg ...