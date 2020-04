Tom Hanks ha donato il plasma con gli anticorpi, il “vHanksccino” (Di martedì 28 aprile 2020) Tom Hanks ha preso il coronavirus in Australia, ne è guarito, è rientrato in patria e con la moglie Rita Wilson si è fatto avanti spontaneamente per fornire il prezioso plasma che viene utilizzato come cura in quanto contiene gli anticorpi alla malattia. "Appena siamo guariti ci siamo attivati: - C'è qualcosa che possiamo fare?. E così abbiamo scoperto che abbiamo gli anticorpi alla malattia! Ci siamo fatti avanti per donare il sangue, o meglio il plasma. A me piace chiamarlo il "vHanksccino", ha scherzato l'attore, "spero davvero che possa aiutare a curare delle persone".Durante la chiacchierata, per un podcast dell'emittente nazionale NPR, ha parlato anche di come è stato essere malati: "Stiamo bene, abbiamo avuto solo sintomi influenzali. Per mia moglie Rita è stato un pochino peggio, ha avuto la febbre e anche molto alta.Siamo ... Leggi su ilfogliettone Tom Hanks dona il suo sangue per trovare un vaccino contro il coronavirus. Ha un'idea sul nome -

Tom Hanks compie un gesto bellissimo per la comunità

