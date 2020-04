Premier Conte: “Prezzo fisso per le mascherine”. Ecco di quanto si tratta (Di lunedì 27 aprile 2020) Giuseppe Conte ha parlato ai cittadini italiani, chiarendo gli aspetti che caratterizzano la Fase 2. Fissato un prezzo per le mascherine Getty ImagesFinalmente la conferenza stampa tanto attesa è arrivata. Ieri sera il Premier Giuseppe Conte ha parlato alla nazione ed ha presentato il nuovo dpcm che sarà in vigore a partire dal 4 maggio. In particolare, molto importante è stata la notizia relativa alle mascherine, al loro uso e soprattutto alla fissazione di un prezzo per questi accessori. “Abbiamo sollecitato il commissario Arcuri affinché venga fissato il prezzo di mercato delle mascherine, si tratta di un prezzo equo che abbiamo posto a 0,50 centesimi di euro per ogni mascherina chirurgica“, ha spiegato Conte. Questo è un prezzo senz’altro abbordabile per tutti. Si è cercato di favorire tutti coloro ... Leggi su chenews Coronavirus - si entra nella fase due - Il premier Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm

VIDEO Giuseppe Conte - come rivedere la conferenza stampa e cosa ha detto il Premier sulla Fase 2

Giuseppe Conte : chi è la moglie del premier. La vita privata (Di lunedì 27 aprile 2020) Giuseppeha parlato ai cittadini italiani, chiarendo gli aspetti che caratterizzano la Fase 2. Fissato un prezzo per le mascherine Getty ImagesFinalmente la conferenza stampa tanto attesa è arrivata. Ieri sera ilGiuseppeha parlato alla nazione ed ha presentato il nuovo dpcm che sarà in vigore a partire dal 4 maggio. In particolare, molto importante è stata la notizia relativa alle mascherine, al loro uso e soprattutto alla fissazione di un prezzo per questi accessori. “Abbiamo sollecitato il commissario Arcuri affinché venga fissato il prezzo di mercato delle mascherine, sidi un prezzo equo che abbiamo posto a 0,50 centesimi di euro per ogni mascherina chirurgica“, ha spiegato. Questo è un prezzo senz’altro abbordabile per tutti. Si è cercato di favorire tutti coloro ...

NicolaPorro : Sulla situazione in #Libia, l'#Italia è ai margini della scena internazionale. Luigi Bisignani ci rivela i disastri… - AnnalisaChirico : Non ho capito: per il premier Conte la fase 2 è come la 1 ma con una motivazione in più sull’autocertificazione? St… - fattoquotidiano : FASE 2 - PARLA CONTE 'Non ci sarà un abbandono delle regole. Mascherine? Prezzo calmierato e via l'Iva'. Ecco le pa… - nicolacarmosino : RT @DiplomaziaTW: 'Il premier ha sorvolato su due aspetti che invece avrebbero dovuto essere centrali della fase 2, quello sanitario e quel… - DBittercocks : RT @alessandrodl87: Buongiorno a tutti i mancati Premier che al posto di Conte avrebbero fatto uscire l'Italia dalla crisi in una decina di… -