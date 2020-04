Piero Chiambretti dopo il coronavirus, rivelazione: “Soffre molto” (Di lunedì 27 aprile 2020) Piero Chiambretti dopo il coronavirus, un amico svela: “Soffre molto” È passato un mese e qualche giorno da quando la madre di Piero Chiambretti è morta per coronavirus. Il conduttore televisivo e padrone di casa di #CR4 – La Repubblica delle Donne ha pubblicato qualche giorno fa sul suo profilo Instagram una foto della madre Felicita, accompagnata dalla didascalia “un mese”, riferita proprio al tempo trascorso da quando la donna l’ha lasciato. Uno strazio immenso per Piero Chiambretti che lui stesso ha espresso così in questi giorni sui social: “Le mamma non dovrebbero morire mai perchè danno la vita”. Il lutto per la perdita della signora Felicita è ancora vivo nel cuore del presentatore televisivo. Il settimanale DiPiù ha intercettato un suo amico, il qualche ha sostenuto: “Piero soffre, ... Leggi su lanostratv Piero Chiambretti - a un mese dalla scomparsa della madre per Coronavirus la dedica

Piero Chiambretti ricorda la madre su Instagram a un mese dalla scomparsa

