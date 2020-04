‘Live – Non è la D’Urso’, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia replicano ai dubbi di Costantino della Gherardesca: “La distanza ci sta unendo ancora di più” (Video) (Di lunedì 27 aprile 2020) Ieri sera sono stati ospiti di Live – Non è la D’Urso anche Paolo Ciavarro (in collegamento da Roma con la madre Eleonora Giorgi con cui sta trascorrendo la quarantena) e Clizia Incorvaia che è invece intervenuta dalla sua residenza siciliana. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 4, che come hanno fatto sapere nelle ultime settimane sono più innamorati che mai, stanno vivendo questo amore a distanza, ma non per questo il loro reciproco interesse sembra diminuire, e anzi, Paolo è pronto a scommettere che tra videochiamate e dediche social il loro sentimento sia più forte che mai: “Questi giorni a distanza ci stanno unendo ancora di più”. “Abbiamo una voglia matta di viverci” gli ha fatto eco l’ex moglie di Francesco Sarcina. Costantino Della Gherardesca, ospite in studio, ha espresso ancora ... Leggi su isaechia ‘Live – Non è la D’Urso’ - risvolti choc tra Nina Moric e Luigi Favoloso : lui finisce nel registro degli indagati - si difende e fa una rivelazione

