L'indice R0 e i posti in ospedale: cosa sono le 'soglie sentinella' (Di lunedì 27 aprile 2020) Rosa Scognamiglio Nella fase due, saranno determinanti le indicazioni fornite dalle 'soglie sentinella': se crescono i contagi si ritorna in regime di lockdown C'è un retroscena tortuoso nel piano messo a punto dal Comitato tecnico scientifico a supporto della Task force Colao, d'intesa col governo, per valutare l'andamento complessivo della fase 2. Il garbuglio riguarda le cosiddette 'soglie sentinella' - così come le ha definite il premier nel corso della conferenza stampa di domenica 26 aprile - determinate secondo i criteri dell' indice R0, la pressione negli ospedali e la distrubuzione delle mascherine. Se uno, e soltanto uno, di questi parametri dovesse far segnare un trend negativo, ci sarebbe il rischio di un nuovo lockdown. Il monitoraggio nazionale Chi pensava che la fase 2 avrebbere garantito un ritorno alla normalità, non aveva messo da conto ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 aprile 2020) Rosa Scognamiglio Nella fase due, saranno determinanti le indicazioni fornite dalle '': se crescono i contagi si ritorna in regime di lockdown C'è un retroscena tortuoso nel piano messo a punto dal Comitato tecnico scientifico a supporto della Task force Colao, d'intesa col governo, per valutare l'andamento complessivo della fase 2. Il garbuglio riguarda le cosiddette '' - così come le ha definite il premier nel corso della conferenza stampa di domenica 26 aprile - determinate secondo i criteri dell'R0, la pressione negli ospedali e la distrubuzione delle mascherine. Se uno, e soltanto uno, di questi parametri dovesse far segnare un trend negativo, ci sarebbe il rischio di un nuovo lockdown. Il monitoraggio nazionale Chi pensava che la fase 2 avrebbere garantito un ritorno alla normalità, non aveva messo da conto ...

L'indice R0 e i posti in ospedale: cosa sono le 'soglie sentinella' il Giornale

Coronavirus, Zampa: "Autocertificazione si poteva superare"

Roma, 27 apr. - (Adnkronos) - Sulla fase due "ho discusso per avere qualche apertura in più, per esempio sull'autocertificazione che è una complicazione in più e non ti fa percepire di aver conquistat ...

