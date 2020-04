La lezione di Emily Dickinson | che fece dell' isolamento una scelta volontaria per 20

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 27 aprile 2020) “Ogni vita converge a qualche centro. Dichiarato o taciuto”. Un mèta di cuiscrisse per se stessa e per il mondo, dall’volontario in cui scelse di vivere negli ultimi vent’annia sua vita. Una stella polare che vale la pena seguire, nonostante le nubi portate dalle sofferenze e dagli inciampi.Viaggiare sulle alia parola anche se si è feriti, dunque: ecco laa poetessa americana in questi giorni di emergenza. Nata nel 1830 ad Amherst, nel Massachusetts (Stati Uniti), figlia di un benestante avvocato,studiò prima all’Accademiaa città natale e poi presso la scuola femminile di Mount Holyoke. Nel 1848 interruppe la sua formazione e rientrò ad Amherst: lì rimase fino alla fine dei suoi giorni, nella casa paterna, fatta eccezione per alcuni brevissimi viaggi. Nel ...