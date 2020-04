Furto in banca a Napoli, muore poliziotto a caccia dei ladri (Di lunedì 27 aprile 2020) Un intervento per un tentativo di Furto in una banca a Napoli è costato la vita a un agente scelto della polizia. Pasquale Apicella, 37 anni, era nel suo turno su una volante del commissariato di Scampia quando alle 4 del mattino è arrivata la richiesta di andare a supporto di una pattuglia speronata da ladri in via Abate Minichini. In quattro, a bordo di un'Audi con targa sovrapposta e telaio punzonato, dal campo rom di Giugliano, tentavano l'assalto al bancomat di una agenzia del Credit Agricole; avevano già sfondato una vetrina, quando era arrivata la prima pattuglia. I ladri, per guadagnarsi una via di fuga, hanno speronato la vettura e imboccato a forte velocità contromano via Calata Capodichino. Qui l'impatto mortale. Apicella, alla guida della volante, e muore sul colpo. Il suo collega è ferito, ed è ricoverato in ... Leggi su agi NAPOLI - POLIZIOTTO MORTO PER SVENTARE FURTO BANCA/ Collega ferito - terzo uomo in fuga

Poliziotto morto a Napoli per sventare furto in banca

Napoli. Pasquale Apicella muore a 37 anni mentre tentava di sventare un furto in una banca (Di lunedì 27 aprile 2020) Un intervento per un tentativo diin unaè costato la vita a un agente scelto della polizia. Pasquale Apicella, 37 anni, era nel suo turno su una volante del commissariato di Scampia quando alle 4 del mattino è arrivata la richiesta di andare a supporto di una pattuglia speronata dain via Abate Minichini. In quattro, a bordo di un'Audi con targa sovrapposta e telaio punzonato, dal campo rom di Giugliano, tentavano l'assalto al bancomat di una agenzia del Credit Agricole; avevano già sfondato una vetrina, quando era arrivata la prima pattuglia. I, per guadagnarsi una via di fuga, hanno speronato la vettura e imboccato a forte velocità contromano via Calata Capodichino. Qui l'impatto mortale. Apicella, alla guida della volante, esul colpo. Il suo collega è ferito, ed è ricoverato in ...

SkyTG24 : Aveva 37 anni Pasquale Apicella, l'agente morto mentre cercava di bloccare gli autori di un tentato furto in banca… - AngeloTofalo : Sono profondamente addolorato per la morte di Pasquale Apicella, agente scelto di soli 37 anni, che ha perso la vit… - Agenzia_Ansa : Poliziotto muore nel tentativo di sventare una rapina in banca. Mattarella: 'Profonda tristezza e solidale vicinanz… - Roberta67225038 : RT @RadioSavana: #Napoli, morto #PasqualeApicella, poliziotto 37enne. È stato ucciso da tre #risorseINPS rom. Le bestie del campo nomadi di… - GRETA1SGARBO : RT @Tizzy44196287: Buongiorno Amici Napoli Poliziotto muore per sventare furto in banca Aveva 37anni, una vita davanti Non si può morir… -