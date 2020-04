Due giovani muoiono a Lecco: sospetta overdose (Di lunedì 27 aprile 2020) Un 18enne e un 19enne sono morti a Colico, in provincia di Lecco. Due amiche hanno chiamato i soccorsi, inutilmente. La causa sarebbe una overdose. Lecco – Tragedia nella serata di domenica a Colico, centro del lecchese che si affaccia sul Lago di Como. Due giovani ragazzi, di 18 e 19 anni di età, sono morti durante un ritrovo tra amici. fonte foto https://www.facebook.com/carabinieri.it/Lecco, due giovani morti Il 18enne abitava a Piantedo, in provincia di Sondrio, mentre l’amico era di Sorico, nel Comasco. I due si erano trovati nell’appartamento di Colico con due amiche. A un certo punto, i due ragazzi si sono sentiti male. Inutili i soccorsi, i quali non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. sospetta overdose di droga I carabinieri hanno ascoltate le due amiche. Con ogni probabilità i due amici sarebbero morti ... Leggi su newsmondo Poliziotto ucciso a Napoli nel tentativo di sventare una rapina in banca : fermati due giovani rom

Due giovani di 18 e 19 anni muoiono durante un ritrovo in casa nel Lecchese : sospetta overdose

Poliziotto ucciso a Napoli nel tentativo di sventare una rapina in banca : due giovani fermati e portati in questura (Di lunedì 27 aprile 2020) Un 18enne e un 19enne sono morti a Colico, in provincia di. Due amiche hanno chiamato i soccorsi, inutilmente. La causa sarebbe una– Tragedia nella serata di domenica a Colico, centro del lecchese che si affaccia sul Lago di Como. Dueragazzi, di 18 e 19 anni di età, sono morti durante un ritrovo tra amici. fonte foto https://www.facebook.com/carabinieri.it/, duemorti Il 18enne abitava a Piantedo, in provincia di Sondrio, mentre l’amico era di Sorico, nel Comasco. I due si erano trovati nell’appartamento di Colico con due amiche. A un certo punto, i due ragazzi si sono sentiti male. Inutili i soccorsi, i quali non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.di droga I carabinieri hanno ascoltate le due amiche. Con ogni probabilità i due amici sarebbero morti ...

matteosalvinimi : Poliziotto di 37 anni, un giovane papà, ucciso a Napoli nel tentativo di sventare una rapina in banca: arrestati du… - Corriere : Lecco: festino in casa, morti due giovani per overdose - Corriere : Lecco: festino in casa, morti due giovani per overdose - marcodelucact60 : RT @matteosalvinimi: Poliziotto di 37 anni, un giovane papà, ucciso a Napoli nel tentativo di sventare una rapina in banca: arrestati due g… - pietro30199674 : RT @marco_gervasoni: La polizia insegue i pensionati sulle spiagge, i rom liberi di rapinare e di uccidere altri poliziotti. Speriamo che d… -