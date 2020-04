DAZN Selfies – Rincon e il suo primo gol con il Torino – VIDEO (Di lunedì 27 aprile 2020) Tomas Rincon ha parlato ai microfoni di DAZN ricordando il primo gol messo a segno con la maglia del Torino – VIDEO Tomas Rincon ha parlato ai microfoni di DAZN ricordando il primo gol messo a segno con la maglia del Toro. Queste le parole del centrocampista venezuelano. «Nella mia prima stagione al Torino, nel 2017/2018 c’era Andrea Belotti come capitano e Sinisa Mihajlovic come allenatore. Nella partita contro la Lazio ho tirato un paio di volte in porta ma non riuscivo a segnare, poi fortunatamente è arrivato il gol». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 DAZN Selfies – Audero : «Il mio primo derby» – VIDEO (Di lunedì 27 aprile 2020) Tomasha parlato ai microfoni diricordando ilgol messo a segno con la maglia delTomasha parlato ai microfoni diricordando ilgol messo a segno con la maglia del Toro. Queste le parole del centrocampista venezuelano. «Nella mia prima stagione al, nel 2017/2018 c’era Andrea Belotti come capitano e Sinisa Mihajlovic come allenatore. Nella partita contro la Lazio ho tirato un paio di volte in porta ma non riuscivo a segnare, poi fortunatamente è arrivato il gol». Leggi su Calcionews24.com

Tomas Rincon ha parlato ai microfoni di DAZN ricordando il primo gol messo a segno con la maglia del Torino - VIDEO ...

