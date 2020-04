Dap carceri: significato, che cos’è e perché se ne parla (Di lunedì 27 aprile 2020) Dap carceri: significato, che cos’è e perché se ne parla Negli ultimi tempi il Dap è stato fortemente criticato, tanto che il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha già preannunciato delle verifiche. Ma cos’è e cosa si intende quando parliamo di Dap carceri? Si tratta del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, finito nella bufera dopo che sono stati concessi recentemente gli arresti domiciliari ad alcuni boss mafiosi di spicco, nel quadro dell’emergenza Coronavirus. Una decisione, inutile sottolinearlo, che ha scatenato molte polemiche. Tra i boss che hanno ottenuto questo “sconto”, ricordiamo Francesco Bonura, 78 anni, ex fedelissimo di Provenzano, con diversi problemi di salute tra cui un cancro al colon e lo ‘ndranghetista Vincenzino Iannazzo, 65 anni, reduce da un trapianto non andato bene. ... Leggi su tpi Dap carceri : significato - cos’è e perché se ne parla in Italia

Coronavirus - Pasquale Zagaria scarcerato : la mente economica dei Casalesi ai domiciliari per motivi di salute. Il giudice : “Non può curarsi e rischia il contagio. Terapie in altre carceri? Il Dap non ha risposto”

Coronavirus : Migliore - 'da capo Dap nessun rispetto per sicurezza polizia e carceri' (Di lunedì 27 aprile 2020) Dap, che cos’è e perché se neNegli ultimi tempi il Dap è stato fortemente criticato, tanto che il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha già preannunciato delle verifiche. Ma cos’è e cosa si intende quando parliamo di Dap? Si tratta del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, finito nella bufera dopo che sono stati concessi recentemente gli arresti domiciliari ad alcuni boss mafiosi di spicco, nel quadro dell’emergenza Coronavirus. Una decisione, inutile sottolinearlo, che ha scatenato molte polemiche. Tra i boss che hanno ottenuto questo “sconto”, ricordiamo Francesco Bonura, 78 anni, ex fedelissimo di Provenzano, con diversi problemi di salute tra cui un cancro al colon e lo ‘ndranghetista Vincenzino Iannazzo, 65 anni, reduce da un trapianto non andato bene. ...

NicolaMorra63 : Il Ministero di Grazia e Giustizia ha avviato le necessarie verifiche attivando gli Ispettori. Sono convinto che si… - fattoquotidiano : PASQUALE ZAGARIA SCARCERATO La mente economica del clan dei Casalesi torna a casa. Ecco la decisione del tribunale… - gennaromigliore : Incredibile. A 40 giorni dalle rivolte, la situazione nelle #carceri non è cambiata. C’è preoccupazione tra agenti… - ManuelaBellipan : RT @ManuelaBellipan: Quindi tutti i malati oncologici che vivono in prossimità di Sassari verranno spostati a Bergamo? #41BIS #Zagaria #B… - 1205fiorella : RT @ManuelaBellipan: Quindi tutti i malati oncologici che vivono in prossimità di Sassari verranno spostati a Bergamo? #41BIS #Zagaria #B… -