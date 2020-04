Coronavirus, la Svizzera avvia la Fase 2: oggi le prime riaperture, l’11 Maggio si torna a scuola (Di lunedì 27 aprile 2020) In Svizzera da oggi inizia l’allentamento delle misure di contenimento del Coronavirus, dopo sei settimane di pesanti restrizioni. Il Consiglio federale svizzero ha annunciato un piano in tre fasi e a partire da oggi potranno tornare operativi parrucchieri, attività di cosmetica, centri per il giardinaggio, negozi di fiori e di bricolage. Gli ospedali sono autorizzati ad eseguire procedure mediche che erano state rinviate. Negozi e aziende dovranno rispettare norme igieniche rigorose e garantire che i clienti mantengano il necessario distanziamento sociale, ma secondo le autorità federali non sarà necessario coprire naso e bocca con le mascherine. Dall’11 Maggio altre attività commerciali potranno riaprire, così come le scuole. Gli istituti di istruzione professionale e superiore, le biblioteche, gli zoo e i musei ripartiranno ... Leggi su meteoweb.eu Il Coronavirus ha frenato le sue cure all’estero : ora la piccola Rebecca verrà trasferita per essere operata in Germania o Svizzera

Coronavirus : presidente Consiglio Regione Lombardia - 'riaprire valichi con Svizzera'

Coronavirus Svizzera - “casi sottostimati”/ Studio : 27mila positivi solo a Ginevra... (Di lunedì 27 aprile 2020) Indainizia l’allentamento delle misure di contenimento del, dopo sei settimane di pesanti restrizioni. Il Consiglio federale svizzero ha annunciato un piano in tre fasi e a partire dapotrannore operativi parrucchieri, attività di cosmetica, centri per il giardinaggio, negozi di fiori e di bricolage. Gli ospedali sono autorizzati ad eseguire procedure mediche che erano state rinviate. Negozi e aziende dovranno rispettare norme igieniche rigorose e garantire che i clienti mantengano il necessario distanziamento sociale, ma secondo le autorità federali non sarà necessario coprire naso e bocca con le mascherine. Dall’11altre attività commerciali potranno riaprire, così come le scuole. Gli istituti di istruzione professionale e superiore, le biblioteche, gli zoo e i musei ripartiranno ...

manetti_donato : Coronavirus, oggi la ripartenza. Sarà corsa al parrucchiere? - laRegione - laregione : Coronavirus, oggi la ripartenza. Sarà corsa al parrucchiere? - maffezzoli : Le donne risorsa indispensabile per ripartire. Firma anche tu! #donne #ripartiredalledonne #appello #ticino… - haniffhakiki : RT @renzocrosa: #Svizzera tempo di #coronavirus - Fedex546 : RT @VaeVictis: La Svizzera, che non ha messo agli arresti domiciliari un intero popolo con puttanate come le autocertificazioni, ha ancora… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Svizzera Coronavirus, la richiesta: "Svizzera, apri i valichi minori" Il Giorno Rebecca ha vinto, affetta da una malattia rara sarà operata in Germania

La quattordicenne della provincia di Torino era attesa all’estero per l’intervento, poi il trasferimento è stato bloccato dall’emergenza coronavirus ...

Si riparte con regole e divieti

La Svizzera esce dal lockdown: via alla prima fase di riapertura per parrucchieri, estetiste, fisioterapisti, centri del giardinaggio. Ospedali, fisioterapisti, veterinari e dentisti non dovranno più ...

La quattordicenne della provincia di Torino era attesa all’estero per l’intervento, poi il trasferimento è stato bloccato dall’emergenza coronavirus ...La Svizzera esce dal lockdown: via alla prima fase di riapertura per parrucchieri, estetiste, fisioterapisti, centri del giardinaggio. Ospedali, fisioterapisti, veterinari e dentisti non dovranno più ...