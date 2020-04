Ci sarà anche un POCO F2 Pro, omologo di Redmi K30 Pro (Di lunedì 27 aprile 2020) Potrebbe presto essere presentato anche il POCO F2 Pro, una sorta di Redmi K30 Pro in chiave re-branded. Come riportato da XDA Developers, il nuovo indizio arriva direttamente dalla console per sviluppatori di Google Play, in cui evince che i due dispositivi presentano lo stesso nome in codice, 'imi'. Finora sapevamo ci sarebbe stato di sicuro il POCO F2, ma è la prima volta che sentiamo parlare della versione Pro, che non immaginavamo neppure fosse in programma, e che siamo ben lieti di accogliere. Stando alle specifiche tecniche di Redmi K30 Pro, il POCO F2 Pro dovrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 865 in accoppiata a 6/8GB di RAM e 128/256GB di storage interno, e montare uno schermo AMOLED da 6.67 pollici, quattro fotocamere posteriori (una principale da 64MP, un grandangolo da 13MP, un sensore macro da 5MP, ed uno zoom 3x da 8MP) ed una fotocamera frontale ... Leggi su optimagazine Conte firma il nuovo decreto. I negozi riapriranno dal 18 maggio. Il primo giugno anche bar e ristoranti. Dal prossimo lunedì sarà consentito incontrare i familiari

Come cambierà l’autocertificazione e fino a quando sarà utilizzata anche dopo il 4 maggio

Dopo la Brexit ci sarà anche l’Italexit? Gli States sarebbero d’accordo sulla nostra uscita dall’Ue (Di lunedì 27 aprile 2020) Potrebbe presto essere presentatoilF2 Pro, una sorta diK30 Pro in chiave re-branded. Come riportato da XDA Developers, il nuovo indizio arriva direttamente dalla console per sviluppatori di Google Play, in cui evince che i due dispositivi presentano lo stesso nome in codice, 'imi'. Finora sapevamo ci sarebbe stato di sicuro ilF2, ma è la prima volta che sentiamo parlare della versione Pro, che non immaginavamo neppure fosse in programma, e che siamo ben lieti di accogliere. Stando alle specifiche tecniche diK30 Pro, ilF2 Pro dovrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 865 in accoppiata a 6/8GB di RAM e 128/256GB di storage interno, e montare uno schermo AMOLED da 6.67 pollici, quattro fotocamere posteriori (una principale da 64MP, un grandangolo da 13MP, un sensore macro da 5MP, ed uno zoom 3x da 8MP) ed una fotocamera frontale ...

fattoquotidiano : FASE 2 - PARLA CONTE 'Non ci sarà un abbandono delle regole. Mascherine? Prezzo calmierato e via l'Iva'. Ecco le pa… - giorgio_gori : Ieri sera ce ne siamo sparate 5 puntate a fila. Sarà anche che abbiamo tutti bisogno di spazi aperti, di paesaggi,… - raistolo : Questo secondo me è un errore. La funzione di contact tracing anonima dovrebbe essere separata da qualsiasi funzion… - Mumon89 : RT @Nemo_AeC: Anche questo #mercoledì saremo #live su #FB insieme a @komenitalia per un nuovo #nemotraining. Questa volta a tenere l'#allen… - colvieux : RT @GioB1974: C'è chi minaccia lo stop alla vendita delle mascherine, in mezzo alla pandemia, perché il prezzo non è concordato. Facciamo c… -

Ultime Notizie dalla rete : sarà anche Coronavirus, la app per Zampa «utile anche se l’adesione sarà sotto il 60%» Corriere della Sera