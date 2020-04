C’avete dato la paghetta di 600€. Per riaprire ne abbiamo già spesi 1000: il grido di disperazione di un negoziante (video) (Di lunedì 27 aprile 2020) «Ascoltate lo sfogo di un commerciante che spiega come senza un’iniezione immediata di liquidità moltissime attività saranno costrette a chiudere». Lo segnala dalla sua pagina Facebook Giorgia meloni, postando un video con la denuncia di un commerciante ospite di Del Debbio a Dritto e Rovescio. Nella didascalia che accompagna la testimonianza del negoziante, uno straziante grido d’allarme, la leader di FdI aggiunge anche: «Il governo ascolti il grido dei tanti imprenditori prima che sia troppo tardi. O sarà responsabile di un’ecatombe dell’intero sistema economico e produttivo. Fratelli d’Italia ha presentato già molte proposte anche su questo fronte. Proposte che speriamo prima o poi qualcuno abbia la pazienza di leggere»…€ Il disperato grido d’allarme di un commerciante a “Dritto ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 aprile 2020) «Ascoltate lo sfogo di un commerciante che spiega come senza un’iniezione immediata di liquidità moltissime attività saranno costrette a chiudere». Lo segnala dalla sua pagina Facebook Giorgia meloni, postando un video con la denuncia di un commerciante ospite di Del Debbio a Dritto e Rovescio. Nella didascalia che accompagna la testimonianza del negoziante, uno strazianted’allarme, la leader di FdI aggiunge anche: «Il governo ascolti ildei tanti imprenditori prima che sia troppo tardi. O sarà responsabile di un’ecatombe dell’intero sistema economico e produttivo. Fratelli d’Italia ha presentato già molte proposte anche su questo fronte. Proposte che speriamo prima o poi qualcuno abbia la pazienza di leggere»…€ Il disperatod’allarme di un commerciante a “Dritto ...

