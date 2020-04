Protezione civile, forte calo nei decessi, tornano a salire gli attualmente positivi (Di domenica 26 aprile 2020) La Protezione civile ha pubblicato il bollettino del giorno, contenente i dati sull’epidemia di Covid-19 in Italia. I positivi dall’inizio dell’epidemia sono 197.675, con un incremento di 2324 unità. Gli attualmente positivi sono 106.103. Dopo diversi giorni in cui si era registrato un decremento, la quota degli attualmente positivi torna a crescere, anche se in modo contenuto: +256. Un netto calo si registra, invece, nel numero dei morti. Nelle ultime 24 ore sono deceduti 260 cittadini italiani. Il totale delle vittime del virus sono ormai 26.644. I guariti sono in tutto 64.928, con +1.808. In Lombardia, la regione più colpita dal virus, nelle ultime 24 ore ci sono stati 920 nuovi casi e 56 morti, un abbassamento molto marcato rispetto ai giorni scorsi. A Milano, però, crescono i contagi: sono 463 i nuovi casi, quasi il doppio in più ... Leggi su ilnapolista Coronavirus il bollettino della Protezione Civile del 26 aprile | Ecco tutti i dati

La Protezione civile ha pubblicato il bollettino del giorno, contenente i dati sull'epidemia di Covid-19 in Italia. I positivi dall'inizio dell'epidemia sono 197.675, con un incremento di 2324 unità. Gli attualmente positivi sono 106.103. Dopo diversi giorni in cui si era registrato un decremento, la quota degli attualmente positivi torna a crescere, anche se in modo contenuto: +256. Un netto calo si registra, invece, nel numero dei morti. Nelle ultime 24 ore sono deceduti 260 cittadini italiani. Il totale delle vittime del virus sono ormai 26.644. I guariti sono in tutto 64.928, con +1.808. In Lombardia, la regione più colpita dal virus, nelle ultime 24 ore ci sono stati 920 nuovi casi e 56 morti, un abbassamento molto marcato rispetto ai giorni scorsi. A Milano, però, crescono i contagi: sono 463 i nuovi casi, quasi il doppio in più ...

Ultime Notizie dalla rete : Protezione civile Genova verso la Fase 2, controlli della Protezione Civile con i monoruota elettrici Il Secolo XIX Sestriere, bollettino settimanale Covid 19. Si guarda alla Fase 2 e alla ripresa delle attività

Dal 4 maggio dovremmo avere la possibilità di iniziare ad uscire, rispettando però le regole basilari di distanza, di non assembramento e utilizzando sempre le mascherine, nuovamente fornite alla ...

La Regione Fvg allenta le restrizioni: via libera a take away, passeggiate, corse e giri in bici, manutenzione delle barche all’ormeggio

Il testo, firmato da Fedriga, sarà in vigore a partire dalla mezzanotte di oggi e fino al 3 maggio prossimo, andrà a integrare la precedente. Introdotte misure che allenteranno alcuni dei paletti impo ...

