Juve-Higuain, situazione compromessa: l'ultima confessione del Pipita ai compagni (Di domenica 26 aprile 2020) La situazione di ​Gonzalo Higuain all'interno del mondo bianconero appare vicina ad essere compromessa in via definitiva, i rapporti tra il Pipita e la ​Juventus ormai non sono più idilliaci e l'emergenza Coronavirus, come noto, ha enfatizzato alcune tensioni e ne ha generate altre. Le voci sull'intenzione di non tornare in Italia non sono un mistero e, anche in assenza di riscontri ufficiali, continuano a far discutere. Secondo La Repubblica, però, non è tutto: la possibile rottura tra le... Leggi su 90min “Higuain non torna in Italia perché si sente tradito dalla Juve” : l’incredibile retroscena

Milik come Higuain : la Juventus prepara un nuovo sgarro al Napoli

forumJuventus : ?? RASSEGNA STAMPA VS Juve-Higuain, divorzio scontato. Milik o Icardi per la successione. Difficilmente il Pipita n… - capuanogio : Tra #Higuain e la #Juve divorzio scontato a fine stagione. Sarà ceduto e al suo posto Paratici pensa a uno tra… - forumJuventus : Juve, Alex Sandro e Pjanic al PSG per Icardi. Maurito non tornerà all'Inter e non resterà a Parigi per incompatibil… - vic24g : RT @TUTTOJUVE_COM: Pasculli: 'Juve, emergenza Ronaldo ed Higuain se si riparte. Milik? Non so se i bianconeri andranno su un giocatore che… - Fprime86 : RT @forumJuventus: ?? RASSEGNA STAMPA VS Juve-Higuain, divorzio scontato. Milik o Icardi per la successione. Difficilmente il Pipita nella… -

Juve, i malumori di Higuain e la forma di Dybala: Paratici doveva insistere, Kulusevski sarebbe servito subito Calciomercato.com Juve-Higuain, situazione compromessa: l'ultima confessione del Pipita ai compagni

La situazione di Gonzalo Higuain all'interno del mondo bianconero appare vicina ad essere compromessa in via definitiva, i rapporti tra il Pipita e la Juventus ormai non sono più idilliaci e ...

Higuain-Juventus, periodo nero! Gonzalo, a Napoli hai sprecato un patrimonio d'amore infinito

Gonzalo Higuain sembra in rotta con la Juventus. Il Pipita non è ancora in Italia e, secondo gli ultimi rumors di calciomercato, l'argentino avrebbe "rotto" con il sodalizio piemontese. Facciamo ...

