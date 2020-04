Giuseppe Conte parla stasera in tv? Ma c’è anche l’ipotesi 27 aprile! Orario | programma

Leggi su oasport

(Di domenica 26 aprile 2020) L’Italia si appresta ad entrare nella fase 2, quello che prevede una graduale riapertura delle attività e quella in cui i cittadini dovranno convivere col virus. Ci sarà un lento ritorno alla normalitàse la vita sarà ben diversa rispetto a quella che abbiamo lasciato quando è iniziata la pandemia: bisognerà continuare a rispettare il distanziamento interpersonale e si dovrà imparare a usare la mascherina, in modo da continuare anere il contagio in attesa dell’arrivo di un vaccino. Per due mesi gli italiani sono rimasti in casa e sono potuti uscire soltanto per motivi di lavoro, ragioni di salute o casi di necessità: si andrà avanti su questa linea fino a domenica 3 maggio, poi il lockdown cesserà e lunedì 4 maggio inizierà la tanto attesa fase 2.parlerà ...