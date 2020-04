Ecco cosa cambia davvero con la riapertura del 4 maggio

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 26 aprile 2020) Michele Di Lollo Spostamenti, viaggi, lavoro: tutte le novità per la fine del lockdown. Il nuovo volto delle stazioni e dei mezzi pubblici L’ormai noto decreto che dovrebbe sancire l’inizio della fase due a partire dal 4non è stato ancora varato. Non c’è nulla di ufficiale, ma Palazzo Chigi ha cominciato ad allentare i divieti ora in vigore per contenere il contagio da coronavirus. Chi abita vicino al mare può fare un bagno davanti casa, chi sta in montagna può passeggiare nel verde. Il percorso verso la normalità sarebbe di fatto già iniziato. Lo scrive il Corriere della Sera. Bagno in mare Per chi vive in località di mare è possibile fare il bagno. La ratio della norma è questa: è sempre possibile svolgere l’attività motoria in prossimità della propria ...