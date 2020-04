Coronavirus: l’Italia ha il test sierologico. Al via dal 4 maggio (Di domenica 26 aprile 2020) È la Abbott Diagnostics, leader mondiale nel campo dei test per le malattie infettive, incluso lo sviluppo del primo test per l’Hiv, ad aggiudicarsi la gara per i test sierologici in Italia che partiranno il prossimo 4 maggio a livello nazionale, su un primo campione di 150mila persone. Le analisi sul sangue serviranno a gestire il post lockdown per stimare la percentuale di italiani colpiti dal virus, molti dei quali potrebbero anche aver sviluppato anticorpi (ma il dato è ancora tutto da dimostrare) Leggi su vanityfair LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : oggi parla Giuseppe Conte? L’Italia viaggia verso la fase 2

Emergenza Coronavirus - Merkel : «La Germania ha aiutato l’Italia»

Coronavirus : superati i 200mila morti nel mondo. L’Italia tra i più colpiti (Di domenica 26 aprile 2020) È la Abbott Diagnostics, leader mondiale nel campo dei test per le malattie infettive, incluso lo sviluppo del primo test per l’Hiv, ad aggiudicarsi la gara per i test sierologici in Italia che partiranno il prossimo 4 maggio a livello nazionale, su un primo campione di 150mila persone. Le analisi sul sangue serviranno a gestire il post lockdown per stimare la percentuale di italiani colpiti dal virus, molti dei quali potrebbero anche aver sviluppato anticorpi (ma il dato è ancora tutto da dimostrare)

NicolaPorro : Ecco l’appello che alcuni professori hanno sottoscritto per incentivare la #riapertura delle #Università. #lockdown… - SkyTG24 : L'Inno di Mameli cantato dai dipendenti del Teatro La Fenice per celebrare la Festa della Liberazione del #25aprile… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, decreto Cura-Italia: la Camera boccia l'odg di Fdi che chiedeva di impegnare il governo a non usare in… - verbini : RT @RadioSavana: Immenso #Povia. Questa è la canzone che deve essere cantata dai balconi di tutta Italia oggi: 'Italia ciao, non vedi che l… - B0099 : RT @chetempochefa: Per chi non l’avesse ancora visto, ecco nella sua interezza cosa ci disse il professor @RobertoBurioni dal 26 gennaio su… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Italia Coronavirus, Trump: «Aiutiamo l’Italia anche monetariamente. Bene se staremo sotto i 100 mila morti» Corriere della Sera