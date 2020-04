Conte | 50 centesimi il prezzo delle mascherine No agli spostamenti tra Regioni Riaprono

LegaSalvini : CONTE ANNUNCIA PREZZO EQUO: 'MASCHERINE COSTERANNO INTORNO A 50 CENTESIMI L'UNA' - Claudio_Caruana : RT @Kotiomkin: #Conte: 'Il prezzo delle #mascherine sarà di 50 centesimi'. Pensa a chi se l'era accaparrate sperando di diventare ricco. [… - anna_maria_alt : RT @ultimenotizie: #Conte: 'tolta l'Iva sulle mascherine, costeranno 50 centesimi quelle chirurgiche'. - Filo2385Filippo : RT @ultimenotizie: #Conte: 'tolta l'Iva sulle mascherine, costeranno 50 centesimi quelle chirurgiche'. - Lisa_Salustri : RT @ultimenotizie: #Conte: 'tolta l'Iva sulle mascherine, costeranno 50 centesimi quelle chirurgiche'. -

Ultime Notizie dalla rete : Conte centesimi

Discorso del Premier Conte alla nazione. Ad essere annunciate le misure che entrareanno in vigore ... "Stiamo lavorando per eliminare l'IVA sulle mascherine affinchè vi possano essere prezzi bassi per ...Il premier: "Mascherine chirurgiche a 0,50 centesimi. Toglieremo l'IVA". Il 18 maggio prevista la riapertura dei negozi al dettaglio, il primo giugno parrucchieri e si potrà consumare in bar e ...