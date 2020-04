La Lazio sbanca Lecce | ma la partita inizia in ritardo | il pullman biancoceleste si perde

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 25 aprile 2020) Lalancia segnali alla Juventus. “Noi non molliamo e siamo ancora qua”. Nonostante il divario dalla capolista bianconera sia aumentato, salendo a cinque punti (paricon il Milan e vittoria della Vecchia Signora nel derby contro il Torino nell’ultimo turno), la compagine di Inzaghi non molla:e attende Milan-Juventus di domani sera. La gara, però, già prima dire diventa problematica. Il match, infatti, comincia con un po’ di. Motivo? Ildellasitra le campagne salentine, non prima di rischiare di finire in Lombardia. L’autista della squadra, infatti, nel navigatore, scrive “Lecco” anziché “”, ma non se ne accorge subito. Glielo fa notare Acerbi, nato e cresciuto in Lombardia: “Ma che stiamo tornando dai miei parenti al ...