Il Barcellona: dopo due mesi di stop è altissimo il rischio di infortuni per i calciatori (Di sabato 25 aprile 2020) Il Barcellona sta pensando di non tornare a giocare. L’indiscrezione è stata pubblicata stamattina dal quotidiano sportivo catalano Sport. Su un altro quotidiano sportivo spagnolo, Diario As, ci sono invece le parole di Fran Soto capo dei preparatori atletici del club di Messi: “Se partiamo alla fine dei sessanta giorni di stop (sarebbe il 13 maggio), avremo alle spalle un periodo molto lungo e la fase di riadattamento potrebbe essere complessa. I nostri atleti non sono abituati a fermarsi così a lungo”. È l’unico virgolettato dell’articolo che peraltro approfondisce l’argomento. E scrive che Il problema principale dei giocatori è che stanno eseguendo esercizi non specifici, cioè un lavoro molto generale, che non si adatta alle esigenze specifiche di un calciatore. Innanzitutto perché stanno applicando ... Leggi su ilnapolista Marco Materazzi/ "Picchiai Balotelli dopo Inter Barcellona perché..."

Materazzi svela : “Dopo Inter-Barcellona le diedi a Balotelli”

Coronavirus : dopo il Real Madrid - anche il Barcellona deve fare i conti con i primi due casi (Di sabato 25 aprile 2020) Ilsta pensando di non tornare a giocare. L’indiscrezione è stata pubblicata stamattina dal quotidiano sportivo catalano Sport. Su un altro quotidiano sportivo spagnolo, Diario As, ci sono invece le parole di Fran Soto capo dei preparatori atletici del club di Messi: “Se partiamo alla fine dei sessanta giorni di(sarebbe il 13 maggio), avremo alle spalle un periodo molto lungo e la fase di riadattamento potrebbe essere complessa. I nostri atleti non sono abituati a fermarsi così a lungo”. È l’unico virgolettato dell’articolo che peraltro approfondisce l’argomento. E scrive che Il problema principale dei giocatori è che stanno eseguendo esercizi non specifici, cioè un lavoro molto generale, che non si adatta alle esigenze specifiche di un calciatore. Innanzitutto perché stanno applicando ...

napolista : Il Barcellona: dopo due mesi di stop è altissimo il rischio di infortuni per i calciatori Il preparatore atletico… - velasken : @WeAreTennisITA @TennisTV A dire vero questa è la sua ultima partita a Barcellona, una settimana dopo a Madrid si r… - loscugnizzo76 : RT @Spazio_Napoli: - leavedownsn : @jdiree_ Dopo la conferenza a Barcellona e la vacanza di Irene IL NULLA, quindi si devono essere lasciate in quel periodo - giuno73 : RT @fabio200908: @Andyesti @giuno73 @Virus1979C in parte è vero, ma segnalo che dopo lo scontro tra Madrid e Barcellona I numeri in Spagna… -