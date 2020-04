Fazio pronto a lasciare la Rai “Al suo posto Massimo Giletti” | l’indiscrezione

Leggi su dilei

(Di sabato 25 aprile 2020) Fabiola Rai e potrebbe essere sostituito daGiletti. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dal settimanale Chi, il conduttore sarebbe ai ferri corti con l’azienda di viale Mazzini. Per questo starebbe pensando di abbandonare la rete, soprattutto dopo aver ricevuto due proposte da altrettante emittenti televisive. Si tratta di La7 e Discovery che starebbero corteggiando da tempo il conduttore.avrebbe digerito male il passaggio di Che tempo che fa, sua creatura televisiva, da Rai Uno a Rai Due e ora i dirigenti starebbero premendo per spostare la trasmissione su Rai Tre. Una scelta di fronte alla quale Fabio non sarebbe disa cedere, tanto che avrebbe già manifestato la sua volontà di fare una scelta drastica. Sedovesse abbandonare la Rai, svelano fonti di viale Mazzini, il programma Che tempo che fa ...