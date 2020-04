Coronavirus, assembramenti e “furbi”: Toscana ferma distribuzione delle mascherine nei supermarket (Di sabato 25 aprile 2020) Stop alla distribuzione di mascherine nei supermercati della Toscana e raccomandazione di andarle a prendere in farmacia in ordine alfabetico. Altrimenti ci penseranno i comuni tramite la consegna porta a porta. Il presidente della Regione Enrico Rossi fa un passo indietro dopo le polemiche dell’ultima settimana sulla distribuzione gratuita delle mascherine. Da lunedì scorso è entrato in vigore l’obbligo di indossarle e, dopo un primo stock da 10 milioni consegnate porta a porta, la consegna di un secondo carico in supermercati e farmacie ha prodotto assembramenti, code e casi di “furbetti” che sono andati a ritirare le mascherine più volte. Così venerdì sera, dopo le richieste insistenti dei comuni, è arrivato il dietrofront della Regione: da lunedì le protezioni in confezioni da 5 saranno consegnate solo in ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - la Regione Toscana distribuisce il secondo stock in farmacie e supermercati : ‘Così assembramenti e mancato rispetto quote’

Coronavirus - nella 'fase 2' negozi aperti anche di notte per evitare assembramenti

Coronavirus - nella 'fase 2' negozi saranno aperti anche di notte per evitare assembramenti (Di sabato 25 aprile 2020) Stop alladinei supermercati dellae raccomandazione di andarle a prendere in farmacia in ordine alfabetico. Altrimenti ci penseranno i comuni tramite la consegna porta a porta. Il presidente della Regione Enrico Rossi fa un passo indietro dopo le polemiche dell’ultima settimana sullagratuita. Da lunedì scorso è entrato in vigore l’obbligo di indossarle e, dopo un primo stock da 10 milioni consegnate porta a porta, la consegna di un secondo carico in supermercati e farmacie ha prodotto, code e casi di “furbetti” che sono andati a ritirare lepiù volte. Così venerdì sera, dopo le richieste insistenti dei comuni, è arrivato il dietrofront della Regione: da lunedì le protezioni in confezioni da 5 saranno consegnate solo in ...

giannigosta : CORONAVIRUS – Droni in volo a Marcianise per controllare gli assembramenti - TeleradioNews : CORONAVIRUS – Droni in volo a Marcianise per controllare gli assembramenti - TeleradioNews : CORONAVIRUS – Droni in volo a Marcianise per controllare gli assembramenti - TeleradioNews : CORONAVIRUS – Droni in volo a Marcianise per controllare gli assembramenti - - abruzzoweb : CORONAVIRUS: ASSEMBRAMENTI PER CONSEGNA MASCHERINE COMUNE, E' POLEMICA -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus assembramenti Coronavirus, assembramenti e “furbi”: Toscana ferma distribuzione delle mascherine nei supermarket Il Fatto Quotidiano La Mondovì Band celebra il 25 aprile con l'inno di Mameli suonato a... distanza (VIDEO)

ci teniamo ad essere con tutti voi per questa ricorrenza importante" In tempi di Coronavirus, nei quali tutti gli eventi sono annullati al fine di evitare gli assembramenti e scongiurare il pericolo ...

Coronavirus, assembramenti e “furbi”: Toscana ferma distribuzione delle mascherine nei supermarket. Da lunedì solo farmacie

Da lunedì scorso è entrato in vigore l’obbligo di indossarle e, dopo un primo stock da 10 milioni consegnate porta a porta, la consegna di un secondo carico in supermercati e farmacie ha prodotto ...

ci teniamo ad essere con tutti voi per questa ricorrenza importante" In tempi di Coronavirus, nei quali tutti gli eventi sono annullati al fine di evitare gli assembramenti e scongiurare il pericolo ...Da lunedì scorso è entrato in vigore l’obbligo di indossarle e, dopo un primo stock da 10 milioni consegnate porta a porta, la consegna di un secondo carico in supermercati e farmacie ha prodotto ...