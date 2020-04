Cassano | «Haaland? Ausilio lo aveva adocchiato tempo fa»

Leggi su calcionews24

Erling Brautè il centravanti che fa sognare i grandi club europei: ecco le parole disul classe 2000 Antonio, in diretta Instagram con Bobo Vieri, ha parlato di Erling Braut. Ecco le sue parole sul centravanti classe 2000.– «logiàfa. È simile a Ibra, anzi pensandoci bene è simile a te Bobo. Il Psg cerca un centravanti che va via Cavani e Icardi non si sa che fine farà. E anche lo United cerca un attaccante. Suarez per me è più forte di tutti, ma Messi nei prossimi anni farà lui il centravanti. Io andrei a prendere Neymar a sinistra e Sancho a destra».