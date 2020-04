Bufala cose buone Fascismo da smascherare il 25 aprile (Di sabato 25 aprile 2020) Oggi 25 aprile, giornata della Liberazione, si sente molto parlare della Bufala cose buone Fascismo di Mussolini, che siamo qui pronti a sbugiardare. Fermo restando che non è nostra intenzione indottrinare nessuno, né tanto meno sbandierare ai quattro venti una qualsiasi ideologia politica, ci sono aspetti che non possiamo far passare per veri, proprio in virtù del lavoro a cui ci dedichiamo, fare informazione. Come riportato da 'bufale.net', alcune leggende metropolitane sul movimento politico nato in Italia all'inizio del XX secolo devono essere chiarite. La Bufala cose buone Fascismo di Mussolini verte innanzitutto sulla previdenza sociale, collegando al ventennio l'ingresso in scena del sistema di garanzie pensionistiche, senza considerare che fosse arrivato molto prima, anche se inizialmente concepito solo per gli impiegati del pubblico ed i militari. La ... Leggi su optimagazine Coronavirus - Belen diffonda un audio-bufala sulla vitamina C. Il professor Bressanini furioso : “Se hai milioni di persone che ti seguono non ti devi permettere di postare cose ‘ad minchiam'” (Di sabato 25 aprile 2020) Oggi 25, giornata della Liberazione, si sente molto parlare delladi Mussolini, che siamo qui pronti a sbugiardare. Fermo restando che non è nostra intenzione indottrinare nessuno, né tanto meno sbandierare ai quattro venti una qualsiasi ideologia politica, ci sono aspetti che non possiamo far passare per veri, proprio in virtù del lavoro a cui ci dedichiamo, fare informazione. Come riportato da 'bufale.net', alcune leggende metropolitane sul movimento politico nato in Italia all'inizio del XX secolo devono essere chiarite. Ladi Mussolini verte innanzitutto sulla previdenza sociale, collegando al ventennio l'ingresso in scena del sistema di garanzie pensionistiche, senza considerare che fosse arrivato molto prima, anche se inizialmente concepito solo per gli impiegati del pubblico ed i militari. La ...

adrianobusolin : RT @adrianobusolin: 'Meno 20 o 30%'. La bufala della super-fiducia in Conte: come stanno le cose, il sondaggio della Ghisleri - Bettabetta59 : RT @adrianobusolin: 'Meno 20 o 30%'. La bufala della super-fiducia in Conte: come stanno le cose, il sondaggio della Ghisleri - adrianobusolin : 'Meno 20 o 30%'. La bufala della super-fiducia in Conte: come stanno le cose, il sondaggio della Ghisleri - dontealberto : RT @noitre32: LEADER UE 'Meno 20 o 30%'. La bufala della super-fiducia in Conte: come stanno le cose, il sondaggio della Ghisleri https://t… - noitre32 : LEADER UE 'Meno 20 o 30%'. La bufala della super-fiducia in Conte: come stanno le cose, il sondaggio della Ghisleri -

Ultime Notizie dalla rete : Bufala cose Bufala cose buone Fascismo da smascherare il 25 aprile OptiMagazine Coronavirus, a Bruxelles un "Love Bus" diffonde messaggi vocali tra i quartieri

Giovane papà sconfigge il Covid e torna a casa dopo 1 mese: la commovente sorpresa del quartiere play 600 • di Cose Vere La lettera del cardiologo di Pavia su WhatsApp, Roberto Burioni: "Una bufala" ...

Bufala 79600 tamponi da Roma. Ardenti sbugiarda Pd-Cgil: 43600 e arrivati da pochi giorni

“Un’altra delle solite bufale, utilizzate dalla Cgil e dal Pd per attaccare l’amministrazione di ... Delle due l’una: o tutti gli altri non ci hanno capito niente oppure (cosa ben più realistica) a ...

Giovane papà sconfigge il Covid e torna a casa dopo 1 mese: la commovente sorpresa del quartiere play 600 • di Cose Vere La lettera del cardiologo di Pavia su WhatsApp, Roberto Burioni: "Una bufala" ...“Un’altra delle solite bufale, utilizzate dalla Cgil e dal Pd per attaccare l’amministrazione di ... Delle due l’una: o tutti gli altri non ci hanno capito niente oppure (cosa ben più realistica) a ...