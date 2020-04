Terremoto 2016 Il sisma dimenticato

Leggi su studiocataldi

(Di venerdì 24 aprile 2020) di Simone Vazzana - Sono passati più di tre anni e mezzo dalche nella notte del 24 agosto, alle ore 3:36, ha seminato morte e distruzione in diversi paesi del centro Italia. Sono 140 i comuni colpiti dale ufficialmente inseriti nel "cratere del". Tra questi vi sono i comuni e le frazioni del "primo cratere", quelli dimenticati, quelli dove ancora oggi non c'è neppure l'ombra di un solo cantiere. Nei comuni di Amatrice, Accumoli, Arquata, Vezzano, Pretare, Piedilama, Norcia, Castelluccio, Castel Santangelo sul Nera e molti altri, il tempo sembra essersi fermato. Le lancette sono ancora ferme alla notte del 24 agosto. Gli unici "lavori in corso" sono ancora legati alla rimozione delle macerie. E in questi paesi non è proprio possibile pensare di ricostruire ...