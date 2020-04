Spesa e farmaci a domicilio per gli ultrasettantenni soli o malati con il nuovo numero

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di venerdì 24 aprile 2020) FIRENZE. Entra in funzione da lunedì 27 aprile il servizioe consegna aa sostegno di cittadini con oltre 70 anni in condizioni di fragilità grazie a un protocollo di intesa siglato oggi, venerdì 24 aprile, tra Regione Toscana, Anci e organizzazioni sindacali di categoria, in collaborazione con le associazioni di volontariato. Il servizio verrà effettuato per tutta la durata del periodo di emergenza legata all'epidemia di coronavirus. Il progetto, che prevede l’attivazione delunico regionale 800 117 744, riguarda esclusivamente il servizio die consegna adei beni di prima necessità (alimenti, igiene personale e della casa,) alle persone anziane che, in seguito alle attuali misure restrittive dovute al Coronavirus, non possono uscire dalla propria abitazione e che, a causa delle precarie ...