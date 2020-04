Nuova autocertificazione dal 4 maggio Servirà per gli spostamenti tra le regioni

(Di venerdì 24 aprile 2020) Non sarà necessaria per spostarsi tra un comune e l’altro nella stessa regione. Gliresteranno, esattamente come adesso, consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.

WaWe970 : RT @O_Strunz: Lo sentite già il rumore della tastiera che batte la nuova #autocertificazione? (@WaWe970) #24aprile #3maggio #COVID19itali… - O_Strunz : Lo sentite già il rumore della tastiera che batte la nuova #autocertificazione? (@WaWe970) #24aprile #3maggio… - infoitinterno : Coronavirus, nuova autocertificazione: dal 4 maggio solo per viaggi tra regioni - GVispa : RT @WaWe970: Lo sentite già il rumore della tastiera che batte la nuova autocertificazione? #4maggio #coronavirus #COVID19italia #autocert… - gioalbarosa : Apertura in 4 tappe dal 27 aprile al 18 maggio: iniziano le fabbriche, u... -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova autocertificazione

E’ questa l’ipotesi allo studio del governo in vista della fase 2. Share Tweet Whatsapp Email. ROMA – Dal 4 maggio sarà probabilmente necessaria l’autocertificazione solo per gli spostamenti tra una ...Dal 4 maggio sarà probabilmente necessaria l'autocertificazione solo per gli spostamenti tra una Regione e l'altra e non servirà invece per uscire e muoversi all'interno dei Comuni e della stessa Regi ...