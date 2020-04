Napoli, la polizia penitenziaria sequestra cellulari nelle celle a Secondigliano (Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Importante operazione di servizio della polizia penitenziaria del carcere di Secondigliano. La riassume Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania del Sindacato Autonomo polizia penitenziaria SAPPE: “Nella giornata odierna, il personale della polizia penitenziaria in servizio nel Centro Penitenziario partenopeo ha compiuto una operazione di servizio, mirata al rinvenimento di oggetti illeciti in possesso della popolazione detenuta ivi ristretta. Una accurata perquisizione straordinaria su persone, cose e spazi è stata condotta dai Baschi Blu con alta capacità professionale e sono stati rinvenuti tre cellulari di cui due microtelefonini e uno Smartphone, perfettamente funzionanti. Gli apparecchi telefonici erano abilmente occultati nel Reparto che ospita detenuti appartenenti al circuito di alta sicurezza, ... Leggi su anteprima24 Il Tg1 mostra gli applausi di Napoli Est alla polizia e commenta : «Di solito qui non è bene accetta»

“C’è un contagiato che gira in strada” : blitz della polizia a Napoli

Il Capo della Polizia, il famoso Prefetto Vicari, molto contrariato per l'imbarazzante situazione ... contro il crimine fino al 1968 per poi essere utilizzata per le consegne urgenti a livello ...

Napoli, la nuotatrice torna a Santa Lucia

Napoli, riecco la nuotatrice della quarantena ... ci siano state delle violenze, sia ai danni dalla Polizia Penitenziaria sia nei confronti dei detenuti. Perquisizione nel carcere di Santa Maria Capua ...

