Migranti, il Tar conferma: i porti italiani luoghi non sicuri (Di venerdì 24 aprile 2020) A seguito dell’emergenza Coronavirus, lo scorso 7 aprile, i porti italiani sono stati dichiarati luoghi non sicuri, ai fini dello sbarco. Il Tar ha confermato la disposizione respingendo la richiesta da parte dell’Associazione Arci. Il presidente della terza sezione del Tar del Lazio, ha deciso con un decreto monocratico di respingere la richiesta cautelare urgente … L'articolo Migranti, il Tar conferma: i porti italiani luoghi non sicuri proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek I migranti partono dalla Libia con in tasca il numero degli avvocati italiani da contattare

(Photo Getty Images) Il presidente della terza sezione del Tar del Lazio, ha deciso con un decreto monocratico di respingere la richiesta cautelare urgente depositata dall’Associazione Arci per lo ...

ai fini dello sbarco di migranti in caso siano soccorsi in mare da unità navali battenti bandiera straniera al di fuori dell'area SAR italiana. Lo ha deciso con un decreto monocratico il presidente ...

