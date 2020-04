Mes, “Ora vediamo davvero chi lo vuole e chi no”: l’Odg di Fratelli d’Italia che stana Conte & Co (Di venerdì 24 aprile 2020) È tempo di chiarezza, perché di tempo – davvero – non ce n’è più. Fratelli d’Italia lo ribadisce all’indomani del Consiglio europeo, “l’ennesimo buco nell’acqua” di Bruxelles, come l’ha definito Giorgia Meloni. E per capire quali siano davvero gli intenti del governo, per sgombrare il campo da ulteriori giochi di parole e cortine di fumo, oggi presenta in Parlamento un ordine del giorno contro l’utilizzo del Mes “che non lascia scampo a equivoci”. “Perché mentre il Fondo per la ripresa viene declinato al futuro e con contorni ancora tutti da definire, l’unica cosa certa – ha chiarito Meloni – è che tra pochi giorni sarà operativo il Mes con le sue condizionalità tutt’altro che light. L’odg di Fratelli ... Leggi su secoloditalia “Tutto per salvare la sua maggioranza”. Caporetto Mes - Paola Tommasi svela l'errore del kamikaze Conte

Coronavirus - Conte “Dall'Europa serve piu' coraggio - il Mes e' inadeguato”

