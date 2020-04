Lollobrigida a Conte: «In Italia governa una controfigura». E ai 5Stelle: «Siete caricature» (video) (Di venerdì 24 aprile 2020) In diretta dalla Camera dei deputati la dichiarazione di voto contrario di Fratelli d'Italia alla fiducia sul decreto Cura Italia del Governo. Pubblicato da Francesco Lollobrigida su Giovedì 23 aprile 2020 La durissima dichiarazione di voto contrario di Fratelli d’Italia alla fiducia sul decreto Cura Italia del Governo. L’intervento di Francesco Lollobrigida, capogruppo alla Camera, ha riscosso molto consenso. Il punto cruciale è chi governa nel nostro Paese. governa «un presidente del Consiglio che, in campagna elettorale, era poco più di una controfigura. In una Repubblica parlamentare è stato “nominato” da due forze politiche che si sono contrastate con programmi alternativi. Quel presidente del Consiglio – ha continuato Lollobrigida – dovrebbe capire che in Italia sta accadendo un fatto ... Leggi su secoloditalia Lollobrigida : “Conte dica no ad ogni forma di Mes e chiarisca sul piano segreto”

Da parte del governo non vi è stato alcun ascolto delle minoranze e lo dimostrano i voti di fiducia imposti al Parlamento», spiega il capogruppo di FdI Francesco Lollobrigida.

Lo afferma Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Conte -aggiunge- sapeva già a gennaio dei rischi che la Nazione stava per correre? Se ne era a conoscenza, come mai non ...

