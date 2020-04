L’epidemiologo: “La sensazione è che il Coronavirus abbia perso forza. In ospedale meno casi gravi” (Di venerdì 24 aprile 2020) In un’intervista a ‘La Verità’ Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, ha parlato del Coronavirus: “Vediamo una diminuzione complessiva del numero dei casi, e questo è un dato continuo, accertato e costante. I ricoveri che stiamo vedendo in ospedale negli ultimi giorni sono di pazienti con una complessità molto più bassa. Quindici giorni fa arrivavano pazienti che avevano fame d’aria, soffocavano. Bisognava uscire dal pronto soccorso con una mascherina d’ossigeno o bisognava subito intervenire con il casco o addirittura l’intubazione. Oggi questi casi non arrivano più o quantomeno ne arrivano molti meno rispetto alla prima fase. Si può ipotizzare che il virus, in qualche modo, abbia perso la sua forza iniziale, si stia fiaccando. Oppure ... Leggi su calcioweb.eu Emergenza Covid-19 - l’epidemiologo Lopalco “La Puglia si prepari alla fase 2 - la discesa sta arrivando” (Di venerdì 24 aprile 2020) In un’intervista a ‘La Verità’ Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive all’San Martino di Genova, ha parlato del: “Vediamo una diminuzione complessiva del numero dei casi, e questo è un dato continuo, accertato e costante. I ricoveri che stiamo vedendo innegli ultimi giorni sono di pazienti con una complessità molto più bassa. Quindici giorni fa arrivavano pazienti che avevano fame d’aria, soffocavano. Bisognava uscire dal pronto soccorso con una mascherina d’ossigeno o bisognava subito intervenire con il casco o addirittura l’intubazione. Oggi questi casi non arrivano più o quantone arrivano moltirispetto alla prima fase. Si può ipotizzare che il virus, in qualche modo,la suainiziale, si stia fiaccando. Oppure ...

