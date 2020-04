F1, si va verso un doppio GP d’Austria nelle prime due domeniche di luglio? (Di venerdì 24 aprile 2020) Secondo quanto riportato dall’ANSA, Helmut Marko, uomo Red Bull e tra i promoter del GP d’Austria di F1, parlando alla radio austriaca Ö3, avrebbe paventato l’ipotesi di un doppio Gran Premio austriaco da inserire nel calendario della stagione 2020 nelle prime due domeniche di luglio. Si correrebbe senza pubblico, con meno di 2000 addetti, secondo quanto dichiarato dallo stesso Helmut Marko: “Ci saranno due gare, entrambe di domenica, il 5 e il 12 luglio. Solo una seconda ondata dell’epidemia potrebbe evitare alla Formula 1 di fare tappa in Stiria. In linea di principio, tuttavia, Spielberg potrebbe già ora soddisfare tutte le richieste necessarie“. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro ... Leggi su oasport Coronavirus - ultime notizie : due assessori regionali positivi in Emilia Romagna. Verso il raddoppio dei posti letto in malattie infettive. Due prime vittime in provincia di Milano (Di venerdì 24 aprile 2020) Secondo quanto riportato dall’ANSA, Helmut Marko, uomo Red Bull e tra i promoter del GP d’Austria di F1, parlando alla radio austriaca Ö3, avrebbe paventato l’ipotesi di unGran Premio austriaco da inserire nel calendario della stagione 2020duedi. Si correrebbe senza pubblico, con meno di 2000 addetti, secondo quanto dichiarato dallo stesso Helmut Marko: “Ci saranno due gare, entrambe di domenica, il 5 e il 12. Solo una seconda ondata dell’epidemia potrebbe evitare alla Formula 1 di fare tappa in Stiria. In linea di principio, tuttavia, Spielberg potrebbe già ora soddisfare tutte le richieste necessarie“. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro ...

riccardamolina : @LuBlue94 @francesca_td_ @Vanessa79663848 @INMAY_17_ Doppio platino nero Bali, doppio platino margarita ,platino pe… - notiziasportiva : #CR7 e tutti quelli che sono all'estero potrebbero evitare i 14 giorni con un doppio tampone negativo ? #SerieA… - doppio_zero_ : RT @bartolopietro1: Seppure profondamente drammatico, questo tempo può essere un’opportunità per il nostro pianeta. Agiamo perché la ripres… - Davide_QV : @BerrageizF1 Han pure già detto 'doppio gp' ?? Uno la domenica e uno il mercoledì, verso sera 'tanto la tramonta do… - Bulla_Adriano : RT @Melaion: Per tutto c'è un doppio significato, anche per quello di dio. Uno segue l'orientamento della vita organica, l'altro è spinge v… -

Ultime Notizie dalla rete : verso doppio Formula 1, verso un doppio GP d'Austria Automoto.it 70 anni di Formula1, dal primo campionato targato Farina al successo di Fangio (1° puntata)

Dispone di un motore otto cilindri in linea aggiornato con l'adozione di un compressore volumetrico Roots doppio stadio, con presa sullo stesso propulsore ... La Casa di Maranello sembra lanciata ...

Recovery fund contro il Covid-19 dell’economia, ‘un passo avanti verso l’Europa ma restano tanti punti da chiarire’

Scopri di più Mostra fornitori Il tanto atteso consiglio europeo del 23 aprile ha preso una “decisione non decisione” sul Recovery fund cui i paesi dell’area dell’euro potranno ricorrere per combatter ...

Dispone di un motore otto cilindri in linea aggiornato con l'adozione di un compressore volumetrico Roots doppio stadio, con presa sullo stesso propulsore ... La Casa di Maranello sembra lanciata ...Scopri di più Mostra fornitori Il tanto atteso consiglio europeo del 23 aprile ha preso una “decisione non decisione” sul Recovery fund cui i paesi dell’area dell’euro potranno ricorrere per combatter ...